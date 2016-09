Netflix-Studie: Ab wann kann man nicht mehr abschalten?

Im Rahmen einer Studie untersuchte Netflix, ab welcher Folge einer Serie der Zuschauer wirklich gefesselt von den Ereignissen ist und deshalb gar nicht mehr abschalten möchte.



Ab wann hat eine Serie den Zuschauer eigentlich völlig in seinen Bann gezogen? Schwierige Frage, denn jeder Zuschauer empfindet eine Serie anders. Der Streaming-Dienst Netflix versuchte sich dennoch daran und nahm das Zuschauerverhalten bei einer Auswahl an Serien genauer unter die Lupe. Gesucht wurde die Episode, ab welcher der Zuschauer nicht mehr loslassen kann, bestimmte man, ab welcher Episode ein Zuschauer Fan ist - laut Definition ist dies jene Folge, nach der 70 Prozent der Zuschauer den Rest der Staffel sahen. Es ist also nur ein grober Richtwert, aber immerhin ein äußerst interessanter Einblick in das Zuschauerverhalten.