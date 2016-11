Netflix: Trailer für "Eine Reihe betrüblicher Ereignisse"

In der Netflix-Serie "Eine Reihe Betrüblicher Ereignisse" mimt Schauspieler Neil Patrick Harris den Grafen Olaf, der rein gar nichts Gutes im Schilde führt. Ein Trailer gibt einen ersten Einblick in die Adaption der Kinderbuchreihe von Lemony Snicket.



Mit "Eine Reihe betrüblicher Ereignisse" nimmt sich Netflix einer weiteren Serie an und hat damit schon den Jahresanfang 2017 geplant. Am 13. Januar geht es weltweit exklusiv beim Streamingdienst mit der auf der Kinderbuchreihe von Lemony Snicket basierenden Serie los, die sich um drei Waisen dreht, die in der Obhut des Grafen Olaf (Neil Patrick Harris) landen.