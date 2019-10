Netflix-Welle im November: Scorsese-Mafia-Epos und UK-Serien

Im NOvember wartet Netflix mit der Queen und einem King of England auf. Außerdem im Angebot: Der neueste Mafia-Epos von Martin Scorsese, "The Irishman", in dem Al Pacino und Robert De Niro erstmals zusammen spielen.



Der Roman "Die Welle" des US-amerikanischen Schriftstellers Morton Rhue gehört heute zur allgemeinen Schullektüre in Deutschland. Die Verfilmung mit Jürgen Vogel als Lehrer aus dem Jahr 2008 hatte zweieinhalb Millionen Besucher in die deutschen Kinos gelockt.



Nun wagt sich Neflix an den Stoff und versetzt den Klassiker in das Jahr 2019 - als Serie. In "Wir sind die Welle" rekrutiert der neue Mitschüler Tristan eine Gruppe Jugendlicher, die seinen Traum von einer besseren Zukunft ohne Mobbing, ohne Rassismus, gegen das Establishment teilen. Start ist der 1. November.