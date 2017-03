Netflix an weiteren neuen "Gilmore Girls"-Folgen interessiert

Ted Sarando, der Mann der bei Netflix für die Inhalte verantwortlich ist, hat gegenüber der britischen Press Agentur "PA" angedeutet, dass man bei Netflix sehr an weiteren neuen Folgen "Gilmore Girls" interessiert ist.



Die Kultserie hatte 2016 ein lang erwartetes Comeback auf Netflix gefeiert. Die Staffel beschränkte sich jedoch auf vier Folgen in Spielfilmlänge. Nun hat der Chief Content Officer von Netflix, Ted Sarando, Gespräche über eine Weiterführung bestätigt.