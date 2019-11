Netflix auf älteren Samsung-Fernsehern bald nicht mehr verfügbar

Wie der koreanische Hersteller mitteilt, können ältere Smart-TVs von Samsung die neue Netflix-App ab Anfang Dezember nicht mehr verarbeiten.



Nach dem kommenden Update könnten Nutzer eine Fehlermeldung bekommen und dann die App nicht mehr nutzen. Schon jetzt sind nach Angaben auf einer Supportseite des Herstellers alle Geräte, die vor 2011 gebaut wurden, nicht mehr mit Netflix kompatibel.