Netflix bald nicht mehr über iTunes verfügbar?

Netflix experimentiert mal wieder. Bei dem aktuellen Test können Neukunden nicht mehr über iTunes bezahlen.



Netflix versucht durch vielerlei Tests sein Angebot immer wieder zu optimieren DIGITAL FERNSEHEN berichtete zuletzt von Experimenten mit Trailer-Einblendungen. Dieses Mal testet Netflix das Verhalten von Neukunden, wenn diese ihr Abonnement nicht mehr über iTunes abrechnen lassen können. Betroffen sind davon User von iOS-Geräten.