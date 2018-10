Netflix beendet "Orange is the New Black"

Nach sieben Staffeln ist für das Netflix-Original der ersten Stunde Schluss. Damit werden 2019 die letzten Folgen der Serie um ein amerikanisches Frauengefängnis laufen.



Für Fans sicherlich ein Schock - doch jedes Erfolgsformat kommt einmal zu seinem Ende: Nach der siebten Staffel wird Netflix keine neuen Folgen der Erfolgsserie "Orange is the New Black" drehen lassen.