Netflix bei den Oscars: Triumph über die Studios?

Streamingdienste produzieren immer mehr eigene Filme. Mit einem Triumph bei den Oscars würde Netflix wohl noch mehr Hollywood-Talente auf seine Seite ziehen.



Der Weltraum-Thriller "Gravity" mit Sandra Bullock und George Clooney räumte vor fünf Jahren sieben Oscars ab, zwei davon - für Schnitt und Regie - gingen an Alfonso Cuarón. Der Mexikaner hatte das teure 3D-Spektakel mit dem Hollywood-Studio Warner Bros. gedreht. Cuaróns Folgefilm, die preiswert gedrehte persönliche Familiengeschichte "Roma", geht am Sonntag mit zehn Nominierungen als Favorit ins Oscar-Rennen. Doch diesmal steht kein klassisches Studio dahinter.



Der Schwarz-Weiß-Film über eine mexikanische Hausangestellte in den 1970er Jahren wurde von dem Streaming-Giganten Netflix produziert. Und der schrieb schon mit den Nominierungen Oscar-Geschichte: zum ersten Mal mischt eine Netflix-Eigenproduktion in der prestigeträchtigen Top-Sparte "Bester Film" mit. Damit ist die Plattform endgültig ein ernstzunehmender Rivale für das klassische Kino geworden.