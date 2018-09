Netflix beruft Springer-Chef Döpfner in Verwaltungsrat

Der Chef des Axel Springer Verlags, Mathias Döpfner, hat eine neue Nebenbeschäfigung. Er zieht in den Netflix-Verwaltungsrat ein.



Streaming-Gigant Netflix erhoffe sich von der Berufungs Mathias Dopfners "wertvolle Perspektiven und wichtige Einblicke für den Ausbau und die kontinuierliche Verbesserung unseres weltweiten Angebots", erklärte Gründer und Chef Reed Hastings am Dienstag.