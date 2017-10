Netflix bestreitet von Nielsen ermittelte Einschaltquoten

Der US-amerikanische Quotenerfasser Nielsen bietet nun auch die Einschaltquoten von Netflix-Sendungen an. Der Streaming-Anbieter bestreitet jedoch die Zahlen und das aus gutem Grund.



Wie DIGITAL FERNSEHEN schon am 19.10.2017 berichtete, will das Unternehmen Nielsen einen Weg gefunden haben, die Quoten von Serien und Filmen zu ermitteln, die auf Netflix laufen. Nun bietet Nielsen die ersten Netflix-Daten an und bekommt sofort Gegenwind.