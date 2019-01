Netflix blockiert Serie über Khashoggi-Mord nach Saudi-Kritik

Der US-Streaming-Dienst Netflix hat nach einer Beschwerde aus Saudi-Arabien eine Comedy-Sendung aus seinem Angebot in dem Königreich entfernt.



Wie die "Financial Times" am Dienstag zuerst berichtete. Die Sendung handelt von der Ermordung des saudischen Journalisten Jamal Khashoggi und dem militärischen Engagement Saudi-Arabiens im Jemen. Konkret gehe es um eine Episode der Comedy-Reihe "Patriot Act mit Hasan Minhaj".



"Jetzt wäre ein guter Zeitpunkt, unsere Beziehungen zu Saudi-Arabien zu überdenken. Und ich meine das als Muslim und als Amerikaner", habe der US-Komiker Minhaj darin unter anderem gesagt.