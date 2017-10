Netflix boomt weiter - Nutzerwachstum übertrifft Erwartungen

Netflix wächst und wächst, vor allem außerhalb der USA. Allerdings positionieren sich bereits mächtige Angreifer.



Der Online-Videodienst Netflix hat sein rasantes Wachstum im dritten Quartal dank Serienhits wie "Narcos" fortgesetzt. Die Mitgliederzahl stieg in den drei Monaten bis Ende September um 5,3 Millionen auf gut 109 Millionen, wie das Unternehmen am Montag nach US-Börsenschluss mitteilte. Verglichen mit dem Vorjahreszeitraum entspricht das einem überraschend starken Zuwachs von 49 Prozent.