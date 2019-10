Netflix bricht Schweigen: Das sind die populärsten Inhalte

Wie viele Zuschauer haben Netflix-Inhalte eigentlich? Bisher äußerte sich der Streamingdienst zu diesem Thema nur spärlich. Jetzt hat der Streamingdienst ein Ranking der erfolgreichsten Serien und Filme in seinem Programm veröffentlicht.



Netflix gehört zu den ganzen Großen am Streaming-Himmel, aber wenn es darum geht, wie erfolgreich die angebotenen Filme und Serien laufen, hüllte sich der Streamingdienst lange in Schweigen. Höchstens wichtige Meilensteine wie das stärkste Startwochenende gaben einen kleinen Einblick hinter die Kulissen. In diesem Jahr lüftet Netflix zum ersten Mal das Geheimnis, welche Filme und Serien die meisten Zuschauer hatten.