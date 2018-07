Netflix bringt Broadway-Show von Bruce Springsteen

Alle Fans von Bruce Springsteen, die nicht mal schnell nach New York fliegen können, wird es freuen – Netflix bringt im Dezember eine Vorstellung der Broadway-Show des Sängers ins heimische Wohnzimmer.



Gute Nachricht für Fans von "Boss" Bruce Springsteen: Der Streamingdienst Netflix wird eine Vorstellung der Broadway-Show des US-Rocksänger zeigen. Am 15. Dezember werde man "Springsteen On Broadway" weltweit ins Programm aufnehmen, kündigte das US-Unternehmen am Mittwoch (Ortszeit) an. An diesem Tag will Springsteen (68) die Show demnach zum letzten Mal im kleinen Walter Kerr Theatre in New York aufführen - nach 236 ausverkauften Vorstellungen.