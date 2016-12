Netflix bringt Kinderserie "Trolljäger" ins Programm

Pünktlich zu Weihnachten bringt Netflix eine Serie ins Programm, die Kinder in eine atemberaubende Welt eintauchen lassen soll. Ganze 13 Stunden "Trolljäger" stehen zur Verfügung.



Bei Netflix ist ab sofort die Kinder-Serie "Trolljäger" abrufbar. Wie das Unternehmen bekannt gab, sind ganze 13 Stunden der Serie pünktlich zu den Weihnachtsfeiertagen zum Streamen verfügbar. Verantwortlich für die Animationsserie ist Filmemacher Guillermo del Toro ("Pans Labyrinth", "Hellboy").