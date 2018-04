Netflix bringt mobile Previews und ARD-Serie "Charité"

Bisher konnten Netflix-Nutzer nur am Bildschirm Trailer ansehen. Ab sofort ist dies auch auf mobilen Geräten möglich. Außerdem gibt es mit der UFA-Produktion "Charité" weiteren deutschen Serienzuwachs.



In 30 Sekunden-Clips können Nutzer nun auch auf Smartphones und Tablets erste Eindrücke einer Serie oder eines Films bekommen. Diese Änderung gilt für Apple-Produkte ab sofort, Android-Geräte sollen in Kürze folgen.

Die Trailer sind extra fürs Smartphone angepasst, da sie im Hochformat zur Verfügung gestellt werden. Die Auswahl der Clips erfolgt in Form einer Slideshow. Durch Antippen der entsprechenden Schaltfläche kann die Wiedergabe entweder sofort gestartet oder den Titel für später in eine Favoriten-Liste gespeichert werden. Bereits seit letztem Jahr haben Smart-TV-Nutzer Zugriff auf die Preview-Funktion.



Das positive Feedback dazu, veranlasste den Streaming-Giganten nun dazu die Verfügbarkeit auch auf mobile Endgeräte auszuweiten.

"Charité" startet bei Netflix



Außerdem wurde bekannt gegeben, dass die erfolgreiche Fernsehserie "Charité" nun auch bei Netflix in Deutschland, Österreich und der Schweiz zu sehen ist. Gleichzeitig starte die sechsteilige Serie von Donnerstag an auch im englischsprachigen Raum, unter anderem in den USA, Kanada, Großbritannien und Skandinavien, teilte die Produktionsgesellschaft Ufa Fiction mit.



In Deutschland hatte das Erste mit der Serie über die bahnbrechenden medizinischen Forschungen an dem Berliner Krankenhaus im März vergangenen Jahres bei der linearen Erstausstrahlung durchschnittlich 8,4 Millionen Zuschauer erreicht.