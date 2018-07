Netflix entfernt die Nutzerrezensionen

Wie schon seit einiger Zeit in der Gerüchteküche gemunkelt wurde, schaltet Netflix in Kürze die Rezensionen seitens seiner Nutzer ab. Jetzt gibt es auch einen konkreten Termin.



Zum Ende des Monats geht es den Nutzerrezensionen bei Netflix an den Kragen. Stattdessen will sich der Streaming-Dienst ausschließlich auf einen Algorithmus konzentrieren, der personalisierte Empfehlungen generiert.