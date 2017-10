Netflix erhöht Preise in Deutschland

Ohne groß Aufhebens darum zu machen, hat Netflix die Abo-Preise in Deutschland erhöht. Dies bestätigte das Unternehmen mittlerweile gegenüber einem norddeutschen IT-Blog.



Beinahe hätte es niemand mitbekommen. Klammheimlich, oder zumindest ohne Ankündigung, hat Netflix die Preise für Neu-Abonnenten nach oben korrigiert. Anstatt für ein Standard-Paket wie bisher 9,99 Euro monatlich zu bezahlen, lautet das Angebot für Interessierte nun 10,99 Euro.