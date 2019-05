Netflix eröffnet deutsche Niederlassung

Weil der Streaming-Riese immer mehr deutsche Eigenproduktionen im Repertoire hat, wird das für die Bundesrepublik zuständige Netflix-Team bald nach Deutschland umziehen.



Noch diesen Monat startet nach "Dark" und "Dogs of Berlin" mit "How to Sell Drugs Online (Fast)" die nächste Netflix-Eigenproduktion aus Deutschland. Außerdem werden derzeit mit "Betonrausch", "Isi & Ossi" und "Freaks" drei Netflix-Filme in der Bundesrepublik und zwei Miniserien (DIGITAL FERNSEHEN berichtete) produziert. Grund genug für den Streamingdienst, einen Standort in Berlin zu eröffnen.