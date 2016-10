Netflix greift nach den Oscars

Neben Serien produziert Netflix auch zahlreiche Spielfilme und kann diese nun auch in die Oscar-Konkurrenz schicken: Zehn Filme werden parallel zum Start beim Streamingdienst auch in Kinos starten und somit die Voraussetzung für eine Nominierung erfüllen.



Mit seinen zahlreichen selbstproduzierten Serien fand Netflix nicht nur Zuspruch bei den Zuschauern, sondern auch den Kritikern. Dokumentiert auch durch zahlreiche Auszeichnungen bei vielen Preisverleihungen. Neben Serien produziert der Streamingdienst auch verstärkt Spielfilme, doch für eine Nominierung beim wichtigsten Filmpreis, den Oscars, reichte es bisher nicht. Dies wird sich jetzt jedoch ändern, denn Netflix hat am Mittwoch mit der Kinokette iPic einen Partner gefunden, der die Filme auch auf die große Leinwand bringt.