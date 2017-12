Netflix hat in den USA das Kabelfernsehen eingeholt

Gleich zwei Studien bescheinigen Netflix in den USA mindesten genauso viele, wenn nicht sogar knapp mehr, Nutzer als das dort traditionelle Pay-TV - Tendenz steigend.



Laut einer Studie der Wirtschaftsprüfer von PricewaterhouseCoopers (PwC) liegt Netflix in den USA mittlerweile gleichauf mit traditionellen Pay-TV-Abos. Bei der PwC-Umfrage gaben 73 Prozent der Befragten an, einen Netflix-Account zu besitzen. Genau so viele Menschen sagten jedoch auch, dass sie Kabelkunde sind, was nichts anderes bedeutet, als dass eine großer Teil der Teilnehmer Abos bei beiderlei Anbietern bezieht.