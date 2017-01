Netflix holt sich Comedian Jerry Seinfeld

Netflix will sein künftiges Wachstum mit weiteren exklusivem Content sichern und verpflichtet nun US-Comedian Jerry Seinfeld, dessen Formate künftig exklusiv beim Streamingdienst laufen sollen.



Der Streamingdienst Netflix will seinen Wachstumskurs, den er in dem Angebot exklusiver Inhalte begrüpndet sieht, weiter fortsetzen udn sichert sich für die Zukunft einen großen Namen: So hat Comedian Jerry Seinfeld einen Vertrag mit Netflix unterschrieben, der neue Formate garantiert. Seine preisgekrönte Serie "Comedians in Cars Getting Coffee" stößt somit mit neuen Folgen zum Streamingdienst.



In dem Vertrag wurde laut The Hollywood Reporter ebenfalls festgehalten, dass 24 neue Episoden von "Comedians in Cars" gedreht werden, die weltweit noch in diesem Jahr und folglich auch 2018 - und darüber hinaus - zur Verfügung stehen werden.