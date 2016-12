Netflix interpretiert "Dinner for One" neu

Aus dem Silvester-Programm des deutschen Fernsehens ist es nicht mehr wegzudenken, nun hat sich auch Netflix dem Klassiker angenommen: Der Streaming-Dienst hat eine Neuinterpretation von "Dinner for One" produziert und setzt dabei auf die Stars der eigenen Serien.



Für Millionen Deutsche gehört der Sketch an Silvester dazu, für die Jüngeren gibt es jetzt eine Alternative: Der Streaming-Dienst Netflix sorgt mit seiner eigenen Version des TV-Klassikers "Dinner for one" derzeit für Lacher im Netz. Darin feiert, wie im Original, Miss Sophie zusammen mit ihrem nicht ganz trinkfesten Butler James ihren 90. Geburtstag. Doch anstatt der bereits verstorbenen "Phantom-Gäste" wie Mister Winterbottom oder Sir Toby imitiert der Butler nun bekannte Charaktere aus den Netflix-Serien "House of Cards", "Narcos", "Better Call Saul" und "Orange Is the New Black".