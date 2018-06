Netflix ist Sky auf den Fersen

Netflix hat mehr als 125 Millionen Kunden in 190 Ländern. Auf dem deutschen Markt schrumpft einem Marktforschungsinstitut zufolge der Abstand zu Sky immer weiter.



Zwar verrät Netflix nicht wie viel User es in jedem einzelnen der 190 Ländern zählt. Die aktuell 125 Millionen Nutzer weltweit umfassende Kunschaft befindet sich jedoch immer noch auf Wachstumskurs - auch in Deutschland. Das Londoner Marktforschungsinstitut Ampere Analysis hat hierzulande einem Bericht der "Süddeutschen" zufolge in etwas 4 Millionen Netflix-Konten gezählt.