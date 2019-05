Netflix kauft StoryBots

Netflix erweitert sein Imperium. Die neuste Errungenschaft ist die Animations- und Bildungsmarke StoryBots Kids.



Der Streamingdienst will sich damit mehr f├╝r Bildungsprogramme f├╝r Kinder im Vorschulalter engagieren. Es ist bereits der dritte Deal dieser Art. Nachdem Netflix 2017 den von Mark Millar gegr├╝ndeten Comicverlag Millarworld kaufte und im vergangenen Jahr rund 30 Millionen US-Dollar f├╝r die ABQ Studios zahlte, geht das Unternehmen jetzt einen Deal mit den Br├╝dern Gregg und Evan Spiridellis ein.