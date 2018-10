Netflix kauft erstes eigenes Produktionsstudio

Netflix plant den Kauf eines eigenen Produktionsstudios. Entschieden hat man sich wohl für das ABQ Produktionsstudio in Albuquerque, New Mexico. In der Gegend wurde unter anderem die Erfolgsserie "Breaking Bad" gefilmt.



Netflix ist gerade dabei die ABQ Studios in Albuquerque, New Mexico zu erwerben. In einer kürzlich veröffentlichten Pressemitteilung kündigte Netflix in den kommenden 10 Jahren Investitionen von bis zu 1Mrd Dollar in das Studio an. Laut turi2 subventionieren auch Staat und Stadt den Kauf mit mehreren Millionen US-Dollar. Der US-amerikanische Bundesstaat erhofft sich eine Diversifizierung seiner Wirtschaftszweige durch die Stärkung der Filmindustrie.