Netflix knackt die 130 Millionen

Der Streamingdienst überrascht die Wall Street im dritten Quartal mit einem großen Nutzer-Wachstum. Netflix zählt Gewinne in Milliarden-Höhe.



Da haben sich die Analysten der Wall Street wohl verrechnet. Besonders die Zuwächse an Abonnenten haben die Experten nicht kommen sehen. Wie die "New York Times" berichtet, zeigen dies die jüngst von Netflix veröffentlichten Zahlen.