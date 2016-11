Netflix kündigt Ausstrahlung von Original "Dirk Gently" an

In Kürze präsentiert der Streamingdienst Netflix mit "Dirk Gentlys Holistische Detektei" eine weitere Eigenproduktion. Darin ermittelt Samuel Barnett als eigenartiger, verschrobener Ermittler Dirk Gently, dem Elijah Wood als Gehilfe Todd zur Seite steht.



Netflix bringt ein Original nach dem anderen an den Start. Schon in Kürze dürfen sich Serienfreunde auf "Dirk Gentlys Holistische Detektei" freuen. Ab 11. Dezember stehen die Folgen zum Abruf bereit. Die Serie basiert auf den Büchern von "Per Anhalter durch die Galaxis"-Autor Douglas Adams und umfasst zunächst acht Episoden, die sich um die Fälle des brillanten, aber äußerst verschrobenen Ermittlers Dirk Gently drehen.