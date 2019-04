Netflix macht aus Thai-Höhlendrama Serie

Das Drama um die Rettung einer Jungen-Fußballmannschaft aus einer thailändischen Höhle wird nun auch von Netflix verfilmt.



Der Regisseur des Hollywood-Erfolgs "Rich Asians", Jon Chu, macht daraus im Auftrag des US-Streamingdienstes eine Serie, wie Netflix am Dienstag in Bangkok bekanntgab. Das Schicksal der zwölf Jungen und ihres Trainers hatte im vergangenen Jahr die Welt bewegt. Zum ersten Jahrestag ihres Verschwindens kommt in diesem Sommer bereits ein thailändischer Film in die Kinos.