Netflix nennt Zahlen - aber nur ausgewählte

Nachdem Netflix eigentlich bislang überhaupt keine Statistiken veröffentlicht hat, legte man kürzlich einen Quartalsbericht vor, nach dem die Nutzerzahlen weltweit signifikant steigen.



Demnach gewann Netflix 8,8 Millionen Abonennten im letzten Quartal 2018 und hat nun 139 Millionen Nutzer. Außerdem setzte Netflix 4,2 Milliarden Dollar in den letzten drei Monaten des abgelaufenen Jahres um.