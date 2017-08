Netflix plant Film über Massenmörder Breivik

Der terroristische Anschlag des Amokläufers Anders Behring Breivik war die größte Erschütterung der norwegischen Gesellschaft in der Nachkriegszeit. Nun wagt sich Netflix filmisch an das heikle Thema heran.



Netflix und der britische Regisseur Paul Greengrass (62) planen einen Film über die Anschläge des norwegischen Massenmörders Anders Behring Breivik. Wie die Kinoportale "Variety" und "Deadline.com" am Montag berichteten, konnte sich der US-Streamingdienst die Produktionsrechte für den brisanten Stoff sichern.