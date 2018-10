Netflix plant interaktive Serien und Filme

In einer Episode der kommenden Staffel von "Black Mirror", der mit dem Emmy ausgezeichneten Science-Fiction-Anthologie-Reihe, sollen die Zuschauer ihre eigenen Handlungsstränge wählen können. Es soll also mindestens zwei mögliche Handlungsstränge geben.



Unklar ist noch, wie die Auswahl konkret aussehen wird. Mit der neuen Erzählweise kommt auch ein erhöhter Produktionsaufwand auf Netflix zu. Alternative Ausgänge bedeuten auch verschiedene Drehbuch-Versionen und doppelt gedrehte Episoden.