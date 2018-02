Netflix produziert erstes arabisches Original

Ein bedeutender Teil des Angebotes von Netflix sind inzwischen Eigenproduktionen. Erstmalig produziert der amerikanische Streamingdienst nun eine arabische Serie.



Die erste arabische Originalproduktion von Netflix hört auf den Namen "Jinn", was soviel wie "Geist" bedeutet. Dementsprechend handelt sie auch von arabischen Teenagern, die in der antiken Stadt Petra auf einen Geisterjungen treffen. Als eine große Dunkelheit die Welt bedroht, werden die Freundschaften und Beziehungen der Jugendlichen auf die Probe gestellt. Das Setting von "Jinn" ist also im Fantasy-Bereich anzusiedeln, wie zuerst das englischsprachige Newsportal "arab news" berichtete.