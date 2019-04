Netflix punktet im "Kampf der Streaming-Anbieter"

Immer mehr Stremingdienste erscheinen auf der Bildfläche. Da fällt es nicht nur schwer, den Überblick zu behalten. Es stellt sich auch die Frage: Wer überzeugt in dem Plattform-Dschungel? Die Ergebnisse einer aktuellen Analyse der internationalen Data and Analytics Group YouGov geben Antworten.



Als wäre der Streaming-Markt nicht schon heiß umkämpft, erscheinen immer noch mehr Mitspieler auf der Bildfläche. Apple und Disney sind die neusten Konkurrenten von Netflix, Prime Video und Sky. Die internationale Data and Analytics Group YouGov veröffentlicht nun die Ergebnisse einer aktuellen Analyse zum Thema "Kampf der Streaming-Anbieter".