Netflix sichert sich Bollywood-Rechte

Der Streamingdienst Netflix baut sein Angebot weiter aus und sichert sich die Rechte an zahlreichen Produktionen von Bollywood-Superstar Shah Rukh Khan. Damit reagiert Netflix auf den globalen Start von Konkurrent Amazon Prime Video.



Nach dem Start von Amazon Prime Video in 200 Ländern, darunter auch dem wichtigen Markt in Indien, zieht Netflix nach. Der Streamingdienst sichert sich über eine langjährige Zusammenarbeit mit der Produktionsfirma Red Chillies Entertainment zahlreiche Titel von und mit Bollywood-Star Shah Rukh Khan. Dies gab Netflix am Mittwoch bekannt.