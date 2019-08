Netflix startet neue Staffel "Tote Mädchen Lügen nicht"

Eine Reihe von Suiziden junger Leute werden mit einer Streamingserie in Verbindung gebracht. Bewiesen ist das nicht. Doch Wissenschaftler haben vor Start der dritten Staffel Auffälligkeiten zusammengetragen.



Hat eine Erfolgsserie von Netflix junge Menschen in den Tod getrieben? Die Macher von "Tote Mädchen lügen nicht" mussten auf diese Diskussion reagieren. Schließlich sind die Vorwürfe gegen das Streamingformat seit dem Start im Frühjahr 2017 massiv. Es wurde ein Erklärvideo vor einige Folgen geschaltet, eine Internetseite mit allerhand Hilfsnummern und Informationen ist eingerichtet. Die Angebote richten sich auch an jene, bei denen die Handlung möglicherweise ein erhöhtes Risiko auslöst, sich zu töten.



"Wenn du selbst mit diesen Problemen kämpfst, könnte diese Serie nicht die richtige für Dich sein", heißt es in dem englischsprachigen Video, gesprochen von den Schauspielern selbst. Allerdings dürften die Diskussionen über die umstrittene Serie, die am Freitag (23. August) weltweit in ihre dritte Staffel geht, kaum abreißen. Neue Studien erhärten aus Sicht vieler Kritiker den Verdacht, dass "Tote Mädchen Lügen nicht" junge Menschen zum Suizid bewegt hat.