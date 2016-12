Netflix stellt eigenes Original "Marco Polo" ein

Nach nur zwei Staffeln hat Netflix die Geduld mit seiner Eigenproduktion "Marco Polo" verloren und die ambitionierte und kostspielige Abenteuerserie eingestellt.



Im Kampf der Streamingdienste sind exklusive Eigenproduktionen die wertvollste Währung. So hat Netflix bereits angekündigt, in den kommenden Jahren die Hälfte seiner Inhalte aus Eigenproduktionen zu bestreiten. Allerdings erfüllen auch diese nicht immer die Erwartungen, weshalb das US-Unternehmen nun die Serie "Marco Polo" einstellt, wie das Portal Variety berichtet.