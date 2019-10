Netflix streicht Filme und Serien – unter anderem "Friends"

Auch in den nächsten Wochen wird Netflix wieder einige Serien und Filme aus seinem Portfolio nehmen. Wer also die 236 Folgen der Kult-Sitcom "Friends" noch anschauen will, sollte bis Mitte November sämtliche Termine absagen.



So sind der chinesische Kampfkunst-Blockbuster "Ip Man 2" und das Drama "Mr. Holmes" nur noch bis zum heutigen 21. Oktober verfügbar. Für die Horrorserie "Nicht ansehen!" hat man noch bis Samstag Zeit, sich alle fünf Folgen zu Gemüte zu führen. Meldungen zu diesem Thema

Am Ende des Monats werden gleich vier Serien aus dem Portfolio von Netflix verschwinden, wie das Magazin "Chip" berichtet. Nur noch bis zum 31. Oktober sind die Thriller-Serie "American Odyssey", die Reality-TV-Serie "Highway Thru Hell", die Dokureihe "Raiders Of The Lost Art", die Dramaserie "The Girl I Loved" sowie die Anime-Serie "Gurren Lagan" verfügbar.



Am 13. November verabschieden sich dann die "Friends" von Netflix. Für das Ansehen der 236 Episoden aus zehn Staffeln bis Mitte November benötigt man dann doch etwas Ausdauer.

