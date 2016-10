Netflix und Amazon lassen CBS, HBO und Turner hinter sich

Das Internet holt das "gewöhnliche" Fernsehen ein. Beziehungsweise ist es Amazon und Netflix nun gelungen, die US-Sender CBS, HBO und Turner finanziell abzuhängen, wie eine aktuelle Studie nun herausfand.



Das Marktforschungsinstitut IHS Markit hat sich der Unterhaltungsbranche angenommen und Erstaunliches herausgefunden. Natürlich dürfte jedem klar sein, dass sich Amazon und Netflix aus der heutigen Entertainmentindustrie kaum mehr wegdenken lassen. Doch nun haben die beiden Internet-Giganten dem Forschungsunternehmen zufolge die US-amerikanischen TV-Riesen CBS, HBO und Turner in Sachen Serien und Co. abgehängt.