Netflix weitet Geschäft auf Nahen Osten und Nordafrika aus

Der Streamingriese ist unbeirrt auf Expansionskurs. Nun setzt Netflix auf eine Kooperation mit OSN.



Der aus den USA stammende Streamingdienst Netflix weitet sein Geschäft auf den Nahen Osten und Nordafrika aus. Das Unternehmen kündigte am Sonntag eine Partnerschaft mit OSN an, einem in der Region tätigen Sender für Pay-TV. Mit der Vereinbarung werden OSN-Abonnenten künftig auf Netflix-Inhalte zugreifen können.