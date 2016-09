Netflix will 50 Prozent mit Eigenproduktionen bestreiten

Exklusive Inhalte stehen bei Netflix weiterhin hoch im Kurs. Langfristig will der Streamingdienst die Hälfte seines Portfolios aus Eigenproduktionen bestreiten, um sich im Video-on-Demand-Markt gegen Amazon und Co. zu behaupten.



Der Streamingmarkt ist heiß umkämpft. Trotz fast weltweiter Verfügbarkeit kommt das Wachstum bei Netflix bisher noch nicht richtig in Gang. Neue Ideen müssen her, damit die Nutzerzahlen in die Höhe schnellen. Konkurrent Amazon hat sich auf Einkaufstour begeben und will künftig neben Filmen und Serien auch Live-Sport zeigen. Netflix will dagegen seinen exklusiven Content ausbauen und an die Erfolge, die das Unternehmen beispielsweise mit "House of Cards" feierte, anknüpfen. Dazu will der Streamingdienst noch mehr selbst produzieren.