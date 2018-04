Netflix will EuropaCorp-Studio von Luc Besson übernehmen

Im letzten Jahr produzierte der französische Filmemacher Luc Besson den Science-Fiction-Film "Valerian - Die Stadt der Tausend Planeten", der auf der französischen Comic-Serie von Pierre Christin und Jean-Claude Mézières "Valerian und Veronique" (Originaltitel: Valérian et Laureline) basiert.



Der Film konnte jedoch die finanziellen Erwartungen des Filmemachers nicht erfüllen und das Studio machte 2017 einen Verlust von 83 Millionen Dollar. Nun meldet die Webseite Capital.fr, dass die Gespräche über einen Verkauf des Studios an Netflix bereits weit fortgeschritten sind.