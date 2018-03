Netflix will die Filmbranche revolutionieren

Zeit das sich etwas ändert - zumindest nach Ansicht von Chris Goss, Direktor für Studio-Technik bei Netflix. Ihm ist das traditionelle Filmemachen heutzutage zu ineffizient.



Netflix leitet im Zuge des Aufstiegs zu einem globalen Unterhaltungsproduzenten bei vielen Titeln inzwischen selbst den Produktionsprozess. Nach Ansicht von Chris Goss kommen Technologien zur Förderung der Innovation, Kollaboration und Kommunikation in dem komplexen Metier der Film- und Serienproduktion weniger häufig zum Einsatz als in vielen anderen Branchen, wie das Branchenportal "Horizont" hierzulande zuerst berichtete.