"Netflix wird scheitern": Steile These von Ex-RTL-Chef Thoma

Zu seinem 80. ist er noch immer nicht um klare Aussagen verlegen: Helmut Thoma. Der Ex-RTL-Chef glaubt nicht an die Zukunft der Streamingdienste um Netflix und Co.



Der ehemalige Medienmanager Helmut Thoma glaubt nicht an eine große Zukunft der Streaming-Plattformen. "Anbieter wie Netflix werden aller Voraussicht nach scheitern", sagte er der Deutschen Presse-Agentur. "Am Ende sind diese ganzen Serien doch immer wieder das Gleiche, das langweilt die Zuschauer irgendwann", sagte Thoma, der von 1984 bis 1998 Chef von RTL war. Die Leute wollten auch aktuelle Nachrichtenformate oder Magazinsendungen sehen, das böten nur herkömmliche Fernsehsender.