Netflix zeigt das Kriegsdrama "Jadotville"

Der Film "Jadotville" beruht auf einer wahren Begebenheit. Er spielt Anfang der 60er Jahre im Kongo. Netflix hat das Kriegsdrama, das Teil seiner Oscar-Ambitionen ist, exklusiv im Programm.



Der irische Kommandant Patrick Quinlan gerät 1961 mit seinen UN-Soldaten in Belagerung durch kongolesische Truppen. Von dieser wahren Begebenheit handelt das Kriegsdrama "Jadotville". Der Film ist ab sofort auf der Streaming-Plattform Netflix verfügbar.