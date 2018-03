Netflix zeigt ersten "House of Cards"-Trailer ohne Kevin Spacey

Der Streamingdienst Netflix hat den ersten Trailer der finalen Staffel der Polit-Serie "House of Cards" veröffentlicht. Die Hauptrolle spielt Robin Wright (51).





In dem 30-sekündigen Video, seit Montagmorgen online, ist sie als US-Präsidentin im Oval Office des Weißen Hauses zu sehen. Nachdem sie sich aus ihrem Bürostuhl erhoben hat, sagt sie mit fester Stimme: "Wir fangen gerade erst an."