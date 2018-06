Netflixkonkurrenz: ProSiebenSat.1 und Discovery ziehen nach

ProSiebenSat.1 und Discovery bauen eine gemeinsame Internet-Plattform. Erst am Tag waren ähnlich Pläne von RTL bekannt geworden. Konkurrierende Senderfamilien wurden von dem Duo nun ausdrücklich eingeladen, die Kräfte im Kampf gegen die Streaminggiganten zu bündeln.



Der Fernsehkonzern ProSiebenSat.1 baut gemeinsam mit dem US-Medienkonzern Discovery eine Streaming-Plattform für deutsche Kunden auf und will damit Konkurrenten wie Netflix Paroli bieten. Die Plattform soll Anfang 2019 starten und bis 2021 zehn Millionen Nutzer gewinnen. Der neue ProSiebenSat.1-Chef Max Conze sagte am Montag in Unterföhring bei München: "Ich lade hiermit RTL, ARD und ZDF ein, mit uns gemeinsam einen deutschen Champion zu schaffen."