Netzagentur soll Regeln für 5G-Mobilfunkauktion schnell klären

Die Regeln für die geplante Versteigerung von 5G-Mobilfunkfrequenzen sollen möglichst schnell geklärt werden.



Das hat der Beirat der Bundesnetzagentur am Montag empfohlen, damit das Vergabeverfahren noch in diesem Jahr abgeschlossen werden könne. Der superschnelle Standard 5G soll unter anderem die schnelle Datenübertragung zwischen Maschinen und das automatisierte Fahren ermöglichen.