Netzaktivisten: BND-Gesetz bedroht Privatsphäre der Internetuser

Ein neues Gesetz soll die Arbeit der Geheimdienste erleichtern, doch Netzaktivisten laufen dagegen Sturm. Sie befürchten eine verstärkte Überwachung und sehen die Privatsphäre von Internetnutzern gefährdet.



Datenschützer und Netzaktivisten sehen durch lockerere Gesetze für Geheimdienste die Privatsphäre von Internetnutzern bedroht. Mit Blick auf die anstehende Reform des Bundesnachrichtendienstes (BND) warnte Gründer der Plattform netzpolitik.org, Markus Beckedahl: "Das kommende BND-Gesetz ist ein Gesetz, wovon die NSA träumt, weil es an den Knotenpunkten des Netzes viel mehr Überwachung legal ermöglicht". Netzpolitik.org setzt sich für "digitale Freiheitsrechte" ein.