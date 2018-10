Netzetage: Telekom rechtfertigt Vectoring

Zum Netzetag der Deutschen Telekom verteidigt der Vorstandsvorsitzende Vectoring und erklärt Probleme beim Netzausbau. Doch wann wird es Glasfaser in jedem Haus geben?



Der Netzetag der Deutschen Telekom läuft aktuell in Berlin. Der Vorstandsvorsitzende der Deutsche Telekom AG, Timotheus Höttges, berichtet in seinem Vortrag vom Netzausbau und das unbeliebte Vectoring bzw. Supervectoring. Auf den allseits wiederholten Vorwurf, dass die Telekom damals sich nicht hätte für Kupfer, sondern gleich Glasfaser entscheiden sollen, reagiert er mit interessanten Zahlen.